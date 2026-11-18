Edirne İl Emniyet Müdürlüğü tarafından fahri trafik müfettişlerine yönelik bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirilecek.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 9 Mayıs 2024 tarihli ve 32541 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" kapsamında yılda iki kez yüz yüze yapılan toplantıların ikincisi düzenlenecek.

Bu kapsamda, "2. Dönem Fahri Trafik Müfettişleri Yüz Yüze Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı", 27 Kasım Cuma günü saat 15.00'te Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu'nda yapılacak.

REKLAM

Açıklamada, kentte görev yapan tüm fahri trafik müfettişlerinin toplantıya katılım sağlaması istendi.