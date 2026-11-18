GÖKHAN BALCI - Türkiye Acil Tıp Derneği Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Erbil, ani kalp durmalarına karşı önlem amacıyla Türkiye'nin birçok ilinde halkın yoğun olarak bulunduğu alanlara yerleştirilen Sağlık Bakanlığı ve ASELSAN işbirliğiyle Türk mühendisler tarafından üretilen otomatik eksternal defibrilatörün (otomatik şok cihazı) kalbi durmuş hastaların hayatta kalma şansını artırdığını söyledi.

Bir toplantı için Edirne'ye gelen Erbil, AA muhabirine, kalp ve solunum durduğunda hastaya ilk müdahalenin çok önemli olduğunu belirtti.

Hastanın solunumunun durduğunun tespit edilmesinin ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması gerektiğini vurgulayan Erbil, "Daha sonra çevrenizde otomatik şok cihazı varsa onu getirmelerini istemek gerekir. Ardından hastaya kalp masajına geçilmesi lazım. Otomatik şok cihazları gelir gelmez de hemen açılıp hastaya takıldığında kalbin ritminin geri dönmesi sağlanırsa kişinin hayatta kalma şansı yükselir." dedi.

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Erbil, otomatik şok cihazıyla ilk dakikalarda ilk yardım bilen kişilerce yapılan müdahalede hayatta kalma şansının yüzde 90’lara ulaşabildiğini, müdahalede geç kalınan her 1 dakikada bu oranın yüzde 7 ila 10 düştüğünü dile getirdi.

Cihazların hastanelerin dışında insanların yoğun bulunduğu her yere yerleştirilmesi gerektiğini ifade eden Erbil, "Mesela terminaller, uçaklar, trenler. İnsanların eğitim gördüğü üniversiteler, okullar, büyük işletmeler, kişi sayısının yüksek olduğu her yere yerleştirilmesi lazım." diye konuştu.

Erbil, Sağlık Bakanlığının otomatik şok cihazlarının yaygınlaştırılmasıyla ilgili bir yıl önce yayımladığı mevzuatın ardından kapsamlı bir çalışma başlatıldığını belirtti.

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- "Ülkemiz için çok güzel bir gelişme"

Üniversitelerin otomatik şok cihazlarını kampüslere yerleştirerek öncülük ettiğini, belediyelerin de çalışmalara destek verdiğini anlatan Erbil, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığımız önce büyükşehirlerden başladı. Otomatik şok cihazlarını birçok yere yerleştirdiler. Kalbi ve solunumu durmuş bir hastanın hayatta kalma şansını artırabileceğimiz yerler tespit edilerek, prosedürü uygulayıp şok cihazı gelir gelmez uygulanmasını sağlayıp kişinin hayatta kalma şansını artırmaya çalışıyoruz. Bu açıdan baktığımızda ülkemiz için çok güzel bir gelişme, çok mutluyuz. Türkiye Acil Tıp Derneği olarak bunu destekliyoruz. Bununla ilgili eğitimleri her yerde veriyoruz. Toplum Sağlığı Komisyonumuz da bununla ilgili eğitim videoları hazırladı. İsteyen herkes bunlara ulaşabilir."