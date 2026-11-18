İl genelindeki tüm ilçelerin kışlaklarında gerçekleştirilen çalışmalarda ekipler, süne popülasyonunun takibi ve mücadele programının planlanması amacıyla incelemelerde bulunuyor.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2026 yılının değerlendirilmesi ve 2027 üretim sezonuna hazırlık kapsamında çalışmalar, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.