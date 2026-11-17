Edirne'nin Keşan ilçesinde çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma ve polisin operasyonuyla yakalandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ve Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan hükümlülerin yakalanması için ortak operasyon gerçekleştirdi.

Bu kapsamda yapılan çalışmalar neticesinde "göçmen kaçakçılığı", "hükümlü ve tutuklunun kaçması", "nafaka hükümlerine uymamak" ile "taksirle yangına sebebiyet verme" suçlarından 12 yıl 4 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından 11 aydır firari olan hükümlü cezaevine gönderildi.