Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, 19 Şubat 2022 tarihinde ilçede bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen silahla nitelikli yağma (gasp) olayının failleri S.K. (33), O.S. (27) ve E.G. (27) isimli şahısları takibe aldı.

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde, 2022 yılında bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen silahlı yağma olayının failleri oldukları belirlenen ve haklarında ayrı ayrı 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalanarak tutuklandı.

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