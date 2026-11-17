Keşan'da otomobiller çarpıştı: 3 yaralı
Edirne'nin Keşan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, dün gece İpsala'dan Keşan yönüne giden K.T. yönetimindeki otomobil, ilçe girişindeki kavşaktan dönüş yapan H.A. yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Kazada, sürücü K.T. ile yanındaki C.Ç. ve S.Ç. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslar ile Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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