İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, A.A.'nın hayatını kaybettiğini belirlemiş, ağır yaralanan S.A. ise ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Çiftin 11 aylık kızı ise olayın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde koruma altına alınmıştı.

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