Edirne'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Edirne'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Giriş: 17.11.2026 - 18:17 Güncelleme:
Edirne'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
İstasyon Mahallesi'nde Y.C. idaresindeki 22 AFM 486 plakalı otomobil ile C.Ş. yönetimindeki 22 AFS 361 plakalı motosiklet çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü C.Ş., ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü.
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