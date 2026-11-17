Edirne'de silahlı yağma iddiasıyla 3 firari hükümlü yakalandı
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, 2022 yılındaki silahlı nitelikli yağma olayının şüphelisi oldukları ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen 3 hükümlü yakalandı.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, 2022 yılındaki silahlı nitelikli yağma olayının şüphelisi oldukları ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen 3 hükümlü yakalandı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Uzunköprü Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Şubat 2022'de bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen "silahlı nitelikli yağma ve gasp" olayının şüphelilerine yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Yapılan araştırmalar sonucunda, olayla bağlantılı oldukları ve haklarında 10 yıl 10'ar ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen S.K. (33), O.S. (27) ve E.G. (27) yakalandı.
Uzunköprü Adliyesindeki işlemlerinin ardından firari hükümlüler cezaevine gönderildi.
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