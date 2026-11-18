Uzunköprü'de kaza yapan sürücü aracını bırakıp kaçtı, polisler kısa sürede yakaladı
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasının ardından sürücü, aracını olay yerinde bırakarak kaçtı.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasının ardından sürücü, aracını olay yerinde bırakarak kaçtı.
Olay, İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kazaya karışan şahıs, aracı olay yerinde bırakarak bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine çalışma başlatan Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan şahsı kısa sürede yakaladı.
Yakalanan şahıs, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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