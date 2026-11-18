Kaza anı aracın kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde motosikletin yaya geçidinden geçişi ve otomobilin çarpma anı yer aldı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Bulvarı üzerinde yaya geçidini kullanarak motosikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan A.A. idaresindeki 22 ADK 725 plakalı motosiklete, E.K. yönetimindeki 41 AGA 609 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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