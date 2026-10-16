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        Edirne Kitap Günleri başladı

        Edirne'de bu yıl 10'uncusu düzenlenen Kitap Günleri, açılış töreniyle başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2026 - 17:25 Güncelleme:
        Edirne Kitap Günleri başladı

        Edirne’de bu yıl 10'uncusu düzenlenen Kitap Günleri, açılış töreniyle başladı.

        Atatürk Kültür Merkezi'nde Edirne Belediyesi tarafından düzenlenen ve 25 Ekim’e kadar sürecek etkinlikte 28 yayınevi ve 68 yazar, okurlarla buluşacak.

        Programda söyleşi, imza günü ve atölyeler gerçekleştirilecek.

        Açılışta konuşan Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Kitap Günleri’nin Edirnelilerin özlemle beklediği kültürel etkinliklerden biri olduğunu belirterek, "Kültür ve sanatı, bu şehrin günlük yaşamının bir parçası olarak görüyoruz." dedi.

        Çocukların ve gençlerin etkinliklere katılımını önemsediklerini ifade eden Gencan, Edirneli yazarlara da destek vermeyi sürdürdüklerini kaydetti.

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        Gencan, tüm Edirnelileri Kitap Günleri’ne davet etti.

        Etkinliğin onur konuğu yazar Osman Balcıgil, "Devrimciler ve Süs Bebekleri" adlı kitabı üzerine söyleşi gerçekleştirdi.

        Türkiye'nin yakın tarihini ve Cumhuriyet’in kuruluş sürecini değerlendiren Balcıgil, geçmişi bilmeden bugünü anlamanın ve geleceğe yönelik değerlendirmeler yapmanın mümkün olmadığını söyledi.

        Biyografik romanlarında Türkiye'nin tarihsel ve toplumsal gerçeklerini ele aldığını belirten Balcıgil, Kadro dergisi, milli iktisat politikası ve Cumhuriyet döneminin ekonomik tercihleri hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

        Balcıgil, Suat Derviş'in edebiyat çalışmalarına değinerek "Fosforlu Cevriye" romanını Türkiye’de yazılmış en iyi eserlerden biri olarak gördüğünü ifade etti.

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