Edirne merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 8 gözaltı
Edirne merkezli 5 ilde jandarma ekiplerince düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, banka hesaplarında son bir ayda 1 milyar TL işlem hacmi tespit edilen 12 şüpheliden 8'i gözaltına alındı. Diğer 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Edirne merkezli 5 ilde jandarma ekiplerince düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, banka hesaplarında son bir ayda 1 milyar TL işlem hacmi tespit edilen 12 şüpheliden 8’i gözaltına alındı. Diğer 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, banka hesaplarında son bir ayda toplam 1 milyar TL işlem hacmi tespit edilen 12 şüpheliye yönelik jandarma ekiplerince Edirne merkezli 5 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken, diğer 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.