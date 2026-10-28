Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Edirne merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 8 gözaltı

        Edirne merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 8 gözaltı

        Edirne merkezli 5 ilde jandarma ekiplerince düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, banka hesaplarında son bir ayda 1 milyar TL işlem hacmi tespit edilen 12 şüpheliden 8'i gözaltına alındı. Diğer 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 01:58 Güncelleme:
        Edirne merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 8 gözaltı

        Edirne merkezli 5 ilde jandarma ekiplerince düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, banka hesaplarında son bir ayda 1 milyar TL işlem hacmi tespit edilen 12 şüpheliden 8’i gözaltına alındı. Diğer 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, banka hesaplarında son bir ayda toplam 1 milyar TL işlem hacmi tespit edilen 12 şüpheliye yönelik jandarma ekiplerince Edirne merkezli 5 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken, diğer 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'de kritik seçim sona erdi
        İsrail'de kritik seçim sona erdi
        SPK'dan yeni Tera Yatırım kararı
        SPK'dan yeni Tera Yatırım kararı
        İsrail'deki seçimlere yüksek katılım
        İsrail'deki seçimlere yüksek katılım
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        "Artık psikolojim kaldırmıyor"
        "Artık psikolojim kaldırmıyor"
        Bahçeli: Kardeşliğimizi korumak boynumuzun borcu
        Bahçeli: Kardeşliğimizi korumak boynumuzun borcu
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        Çin'de Mbappe krizi!
        Çin'de Mbappe krizi!
        Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkes başladı
        Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkes başladı
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Jülide Kural'dan açıklama
        Jülide Kural'dan açıklama

        Benzer Haberler

        Çevre gönüllülerinden Meriç Nehri'nde kum ocağının kapasite artışına itiraz
        Çevre gönüllülerinden Meriç Nehri'nde kum ocağının kapasite artışına itiraz
        Edirne'de kaçak tütün operasyonunda 42 kilogram tütün ile çok sayıda makaro...
        Edirne'de kaçak tütün operasyonunda 42 kilogram tütün ile çok sayıda makaro...
        AK Parti Edirne İl Başkanı İba'dan Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfına ziyaret
        AK Parti Edirne İl Başkanı İba'dan Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfına ziyaret
        Edirne Belediye Başkanı Gencan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Edirne Belediye Başkanı Gencan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Edirne'de 23 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 23 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 23 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör tutuklandı
        Edirne'de 23 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör tutuklandı