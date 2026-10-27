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        Edirne'de 23 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde 23 düzensiz göçmen yakalandı, bir şüpheli göçmen kaçakçılığı iddiasıyla tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 15:19 Güncelleme:
        Edirne'de 23 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde 23 düzensiz göçmen yakalandı, bir şüpheli göçmen kaçakçılığı iddiasıyla tutuklandı.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Çalı, Gemici, Hamitli köylerinde güvenlik güçlerince yapılan kontrollerde Afganistan, Etiyopya, Somali, Fas, Filistin uyruklu 23 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

        Kontrollerde düzensiz göçmenleri taşıyan aracın sürücüsü M.A. gözaltına alındı.

        Karayolları Trafik Kanunun ilgili maddelerince 34 bin 442 lira para cezası uygulanan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe göçmen kaçakçılığı iddiasıyla tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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