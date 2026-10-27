Edirne'de 23 düzensiz göçmen yakalandı

Karayolları Trafik Kanunun ilgili maddelerince 34 bin 442 lira para cezası uygulanan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe göçmen kaçakçılığı iddiasıyla tutuklandı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Çalı, Gemici, Hamitli köylerinde güvenlik güçlerince yapılan kontrollerde Afganistan, Etiyopya, Somali, Fas, Filistin uyruklu 23 düzensiz göçmen yakalandı.

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