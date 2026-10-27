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        Edirne'de Meme kanseri farkındalığı için 'Pembe Dostluk Maçı'

        EDİRNE'de 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' kapsamında düzenlenen etkinlikte, kadınlar arasında 'Pembe Dostluk Maçı' basketbol karşılaşması oynandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 13:09 Güncelleme:
        Edirne'de Meme kanseri farkındalığı için 'Pembe Dostluk Maçı'

        EDİRNE’de 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' kapsamında düzenlenen etkinlikte, kadınlar arasında ‘Pembe Dostluk Maçı' basketbol karşılaşması oynandı.

        İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen 'Pempe Dostluk Maçı'nda, Edirne DSİ Basketbol Takımı ile sağlık çalışanı kadınların oluşturduğu takımlar karşı karşıya geldi. Salon pembe balonlarla süslenirken, karşılaşmayı izleyenler kadınlar da pembe fular taktı. Sporcu kadınların sahaya pembe formalarla çıktığı karşılaşmayı, Edirne Valisi Yunus Sezer ile Belediye Başkanı Filiz Gencan ve AK Parti Milletvekili Fatma Aksal da izledi.

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        Maç öncesi konuşan takım kaptanı Genel Cerrah Op. Dr. Melda Canbaz, meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çekip, kadınlara düzenli kontrollerini ihmal etmemeleri çağrısında bulundu. Op. Dr. Canbaz, "Biz bugün burada, kadın basketbol takımımızla yalnızca bir basketbol maçı yapmak için değil, çok önemli bir mesajı paylaşmak için sahadayız. Ben bir genel cerrahım. Mesleğim gereği meme kanseri tanısı alan pek çok kadınla karşılaşıyorum ve biliyorum ki erken tanı, bir kadının hayatında her şeyi değiştirebilir. Ama aynı zamanda biliyorum ki bizim görevimiz, yalnızca hastalığı tedavi etmek değil, mümkün olduğunca önlenmesi için de farkındalık yaratmak. Kadınlar olarak çoğu zaman herkese yetişiyoruz. İşimize, çocuklarımıza, ailemize, sevdiklerimize zaman ayırıyoruz ama bazen sıra kendimize geldiğinde kendimizi erteliyoruz. Oysa kendimize ayırdığımız zaman bir lüks değil, sağlığımız için bir gereklilik" dedi.

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        'AKTİF YAŞAM SÜRMEK ÖNEMLİ'

        Meme kanseri riskini artıran pek çok faktör olduğunu söyleyen Op. Dr. Canbaz, "Yaşımızı, genetik özelliklerimizi değiştiremeyiz ama bazı risk faktörleri üzerinde etkimiz var. Fazla kilo ve özellikle menopoz sonrasında obezite bunlardan biri. İşte tam da bu nedenle hareket etmek, aktif bir yaşam sürmek ve sağlıklı bir kiloyu korumak önemli. Bugün burada basketbol sahasında olmamızın anlamı da bu. Spor yalnızca bedenimizi güçlendirmek değil, sağlığımızı korumak için de attığımız bir adım. Ama lütfen şunu da unutmayalım, sağlıklı yaşamak, meme kanserine hiç yakalanmayacağımızın garantisi değildir. Bu nedenle belirtileri tanımak, kişisel riskimize ve yaşımıza uygun kontrolleri yaptırmak, önerilen zamanda mamografi taramalarımızı ihmal etmek çok önemli. Herhangi bir belirti fark ettiğimizde de kontrol zamanını beklemeden bir sağlık kuruluşuna başvurmalıyız. Bugün buradan bütün kadınlara seslenmek istiyorum. Kendinizi ihmal etmeyin. Kendinize zaman ayırın, hareket edin, kontrollerinizi ertelemeyin. Çünkü siz de en az sevdikleriniz kadar değerlisiniz. Biz bugün bu sahada aslında birbirimize kendimizi hatırlatıyoruz. Kadınların sağlığı için, erken tanı için ve daha bilinçli bir gelecek için bir aradayız" diye konuştu.

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        Dostluk maçının ardından Vali Sezer ve beraberindeki protokol üyeleri, parkeye inip oyuncuları tebrik etti. Ardından katılımcılar tarafından meme kanserine dikkat çekmek amacıyla salon dışında pembe renkli balonlar gökyüzüne bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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