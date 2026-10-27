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        Meme kanserini yenen kadın, erken teşhisin önemini anlattı

        SEMAY EZGİ ÖZÇETİN - Edirne'de oturan Nafiye Alabaş, 45 yaşında yakalandığı meme kanserini bir yıl süren tedavinin ardından yenerek sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 11:04 Güncelleme:
        Meme kanserini yenen kadın, erken teşhisin önemini anlattı

        SEMAY EZGİ ÖZÇETİN - Edirne'de oturan Nafiye Alabaş, 45 yaşında yakalandığı meme kanserini bir yıl süren tedavinin ardından yenerek sağlığına kavuştu.

        Hastalık sürecinde ailesinin ve doktorunun desteğiyle mücadelesini sürdüren Alabaş, kadınlara sağlık kontrollerini ertelememeleri ve korkmadan doktora başvurmaları çağrısında bulundu.

        Dokuz yıl önce meme kanseri teşhisi konulan 54 yaşındaki Alabaş, AA muhabirine, hastalığını ağrıları üzerine yaptırdığı kontroller sırasında öğrendiğini söyledi.

        Teşhisin ilk aşamasında korktuğunu ancak kısa sürede toparlanarak tedaviye odaklandığını belirten Alabaş, birkaç doktora başvurduktan sonra kendisine güven veren hekimi bulduğunu ve ameliyat olduğunu, ardından kemoterapi ve radyoterapi tedavisi gördüğünü dile getirdi.

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        - Tedavi sürecinde sosyal yaşamı kısıtlandı

        Tedavi döneminde fiziksel zorlukların yanı sıra sosyal yaşamının kısıtlanmasından etkilendiğini anlatan Alabaş, ailesi ve arkadaşlarıyla eskisi gibi görüşememenin kendisini zorladığını dile getirdi.

        Hastalık sürecinde zaman zaman yakınlarıyla iletişim kuramadığını belirten Alabaş, "Her şekilde etkileniyorsunuz. Onlarla iletişime geçemiyorsunuz, dokunamıyorsunuz, görüşemiyorsunuz. Kısıtlamalar, bir odanın içinde kapalı kalmak kötüydü. Çok zor." dedi.

        Bu dönemde ailesinin, doktorunun ve arkadaşlarının desteğinin kendisine güç verdiğini vurgulayan Alabaş, "Yakınlarımın yanımda olması tedavi sürecini daha kolay atlatmama yardımcı oldu. Gerçekten bana çok büyük destek oldular. İyi ki varlar diyorum." ifadelerini kullandı.

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        - Tedavinin ardından günlük yaşamına döndü

        Bir yıllık tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan Alabaş, kemoterapi ve radyoterapi sonrasında yaklaşık 1-2 ay dinlendiğini, daha sonra yeniden çalışmaya ve gezmeye başladığını anlattı.

        Günlük yaşamına dönmenin kendisi için önemli olduğunu belirten Alabaş, hastalık korkusunun sağlık kontrollerini ertelemeye neden olmaması gerektiğine dikkati çekti.

        Alabaş, kadınların kanser teşhisi alma endişesiyle doktora gitmekten kaçınabildiğini dile getirerek, "Doktora gidersem, doktor bana kansersin derse diye korkular var. Bu bir gerçek. Sizin bunu hiçbir şekilde sorun etmeden, ilk önce kendiniz kontrolünüzü yaptırıp, sonrasında doğru doktoru bulup hekiminize gidip teslim olmanız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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        Dokuz yıl önce yaşadığı hastalık sürecini geride bırakan Alabaş, tedaviye yeni başlayacak kadınlara kendilerine güvenmelerini ve mücadeleden vazgeçmemelerini tavsiye etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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