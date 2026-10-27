İpsala'da doğal gaz çalışmaları incelendi

İbriktepe Köyü Muhtarı Hüseyin Gören'in de eşlik ettiği incelemede, yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi alındı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.