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        İpsala'da doğal gaz çalışmaları incelendi

        İpsala ilçesine bağlı İbriktepe köyünde devam eden doğal gaz çalışmaları incelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 10:52 Güncelleme:
        İpsala'da doğal gaz çalışmaları incelendi

        İpsala ilçesine bağlı İbriktepe köyünde devam eden doğal gaz çalışmaları incelendi.

        AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İpsala Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel ve İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, köyde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

        İbriktepe Köyü Muhtarı Hüseyin Gören'in de eşlik ettiği incelemede, yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi alındı.

        Çalışmaların tamamlanmasıyla köy sakinlerinin doğal gaz hizmetinden yararlanması hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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