Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Trakya Üniversitesinde taş hastalıkları ve androloji poliklinikleri açıldı

        Trakya Üniversitesinde taş hastalıkları ve androloji poliklinikleri açıldı

        Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde böbrek taşı hastalarının tanı, tedavi ve takibi için Taş Hastalıkları Polikliniği, erkek üreme ve cinsel sağlığı alanında hizmet vermek üzere Androloji Polikliniği açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 13:03 Güncelleme:
        Trakya Üniversitesinde taş hastalıkları ve androloji poliklinikleri açıldı

        Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde böbrek taşı hastalarının tanı, tedavi ve takibi için Taş Hastalıkları Polikliniği, erkek üreme ve cinsel sağlığı alanında hizmet vermek üzere Androloji Polikliniği açıldı.

        Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, düzenlenen basın toplantısında hastanede yenileme ve depreme karşı güçlendirme çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

        Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tevfik Aktoz da yeni polikliniklerle vatandaşlara daha kapsamlı sağlık hizmeti sunmayı amaçladıklarını ifade etti.

        Üroloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Hakan Çakıcı, Taş Hastalıkları Polikliniğinde hastaların tanı, tedavi ve ameliyat sonrası takiplerinin yapıldığını söyledi.

        REKLAM

        Böbrek taşlarının tekrarlayabildiğine dikkati çeken Çakıcı, tedavi edilen hastaların yaklaşık yüzde 50'sinde 10 yıl içinde yeniden taş oluşabildiğini belirtti. Çakıcı, taş oluşumunu önlemek için günlük en az 2 litre su tüketilmesini ve tuz tüketiminin azaltılmasını önerdi.

        Üroloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Gökhan Çevik ise Androloji Polikliniğinde erkek üreme sağlığı, infertilite ve cinsel sağlık sorunlarına yönelik hizmet verildiğini kaydetti.

        İnternet ve sosyal medyada erkek sağlığına ilişkin yanlış bilgilerin yaygın olduğuna işaret eden Çevik, vatandaşların uzman hekimlerden destek almasının önemini vurguladı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'de kritik seçim sona erdi
        İsrail'de kritik seçim sona erdi
        SPK'dan yeni Tera Yatırım kararı
        SPK'dan yeni Tera Yatırım kararı
        İsrail'deki seçimlere yüksek katılım
        İsrail'deki seçimlere yüksek katılım
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        "Artık psikolojim kaldırmıyor"
        "Artık psikolojim kaldırmıyor"
        Bahçeli: Kardeşliğimizi korumak boynumuzun borcu
        Bahçeli: Kardeşliğimizi korumak boynumuzun borcu
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        Çin'de Mbappe krizi!
        Çin'de Mbappe krizi!
        Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkes başladı
        Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkes başladı
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Jülide Kural'dan açıklama
        Jülide Kural'dan açıklama

        Benzer Haberler

        Edirne'de Meme kanseri farkındalığı için 'Pembe Dostluk Maçı'
        Edirne'de Meme kanseri farkındalığı için 'Pembe Dostluk Maçı'
        Edirne'de kadınlar meme kanseri farkındalığı için sahaya çıktı
        Edirne'de kadınlar meme kanseri farkındalığı için sahaya çıktı
        Yener İşbilir, ETSO başkanlığına adaylığını açıkladı
        Yener İşbilir, ETSO başkanlığına adaylığını açıkladı
        Meme kanserini yenen kadın, erken teşhisin önemini anlattı
        Meme kanserini yenen kadın, erken teşhisin önemini anlattı
        İpsala'da doğal gaz çalışmaları incelendi
        İpsala'da doğal gaz çalışmaları incelendi
        İpsala'da ceviz hasadı programı düzenlendi
        İpsala'da ceviz hasadı programı düzenlendi