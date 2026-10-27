Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Edirne'de kadınlar meme kanseri farkındalığı için sahaya çıktı

        Edirne'de kadınlar meme kanseri farkındalığı için sahaya çıktı

        Edirne'de kadınlar meme kanseri farkındalığı oluşturmak için "Pembe Dostluk Maçı"nda bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 13:06 Güncelleme:
        Edirne'de kadınlar meme kanseri farkındalığı için sahaya çıktı

        Edirne'de kadınlar meme kanseri farkındalığı oluşturmak için "Pembe Dostluk Maçı"nda bir araya geldi.

        İl Sağlık Müdürlüğünce Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Mimar Sinan Spor Salonu'nda düzenlenen basketbol maçında, sağlık çalışanı kadınların da yer aldığı iki takım karşılaştı.

        Müsabaka öncesi konuşan Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi cerrahlarından Melda Canbaz, önemli bir mesajı paylaşmak için sahada olduklarını söyledi.

        Kadınların işlerine, ailelerine ve sevdiklerine ayırdıkları zamanı çoğu kez kendilerine ayırmadığını belirten Canbaz, "Oysa kendimize ayırdığımız zaman bir lüks değil, sağlığımız için bir gereklilik. Bugün buradan bütün kadınlara seslenmek istiyorum. Kendinizi ihmal etmeyin. Kendinize zaman ayırın, hareket edin, kontrollerinizi ertelemeyin. Çünkü siz de en az sevdikleriniz kadar değerlisiniz." dedi.

        REKLAM

        Canbaz, meme kanserine karşı aktif bir yaşam sürmenin ve sağlıklı bir kiloyu korumanın önemli olduğunu ifade etti.

        Konuşmanın ardından kadınlar "Pembe Dostluk Maçı"nda karşılaştı. Tribündeki kadınlar da ellerindeki pembe balonlarla sahadaki hemcinslerine destek verdi.

        Karşılaşmayı izleyen Vali Yunus Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Belediye Başkanı Filiz Gencan, siyasi parti temsilcileri ve kurum müdürleri, müsabaka sonrası oyuncuları tebrik etti.

        Etkinlik, "Erken Teşhis Hayat Kurtarır" sloganıyla pembe balonların gökyüzüne bırakılmasıyla sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'de kritik seçim sona erdi
        İsrail'de kritik seçim sona erdi
        SPK'dan yeni Tera Yatırım kararı
        SPK'dan yeni Tera Yatırım kararı
        İsrail'deki seçimlere yüksek katılım
        İsrail'deki seçimlere yüksek katılım
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        "Artık psikolojim kaldırmıyor"
        "Artık psikolojim kaldırmıyor"
        Bahçeli: Kardeşliğimizi korumak boynumuzun borcu
        Bahçeli: Kardeşliğimizi korumak boynumuzun borcu
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        Çin'de Mbappe krizi!
        Çin'de Mbappe krizi!
        Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkes başladı
        Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkes başladı
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Jülide Kural'dan açıklama
        Jülide Kural'dan açıklama

        Benzer Haberler

        Edirne'de Meme kanseri farkındalığı için 'Pembe Dostluk Maçı'
        Edirne'de Meme kanseri farkındalığı için 'Pembe Dostluk Maçı'
        Trakya Üniversitesinde taş hastalıkları ve androloji poliklinikleri açıldı
        Trakya Üniversitesinde taş hastalıkları ve androloji poliklinikleri açıldı
        Yener İşbilir, ETSO başkanlığına adaylığını açıkladı
        Yener İşbilir, ETSO başkanlığına adaylığını açıkladı
        Meme kanserini yenen kadın, erken teşhisin önemini anlattı
        Meme kanserini yenen kadın, erken teşhisin önemini anlattı
        İpsala'da doğal gaz çalışmaları incelendi
        İpsala'da doğal gaz çalışmaları incelendi
        İpsala'da ceviz hasadı programı düzenlendi
        İpsala'da ceviz hasadı programı düzenlendi