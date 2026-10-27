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        Yener İşbilir, ETSO başkanlığına adaylığını açıkladı

        Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanlığına Kırmızı Liste'den aday olan Yener İşbilir, BİZ'22 ekibiyle projelerini tanıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 11:43 Güncelleme:
        Yener İşbilir, ETSO başkanlığına adaylığını açıkladı

        Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanlığına Kırmızı Liste'den aday olan Yener İşbilir, BİZ'22 ekibiyle projelerini tanıttı.

        Kentteki bir otelde gazetecilerle bir araya gelen İşbilir, Edirne'nin ticaret, ihracat, turizm ve üretim potansiyelini geliştirmeye yönelik hazırladıkları 16 proje hakkında bilgi verdi.

        Edirne'nin sınır kenti olmasının sağladığı avantajları kalıcı ticari ilişkilere dönüştürmek istediklerini belirten İşbilir, Balkan ülkeleriyle ekonomik ilişkileri güçlendirmek amacıyla Balkan Ticaret Ofisi kurmayı hedeflediklerini söyledi.

        İşbilir, ihracat yapmak isteyen işletmelere pazar araştırması ve teşvikler konusunda destek vereceklerini, oda bünyesinde oluşturacakları finans birimiyle üyelerin kredi, hibe ve kamu desteklerine erişimini kolaylaştıracaklarını ifade etti.

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        Dijital dönüşüm, vize randevu süreçlerinin kolaylaştırılması, turizm ve gastronomi platformunun oluşturulması, mesleki eğitimin geliştirilmesi ve genç girişimcilerin desteklenmesinin de projeleri arasında bulunduğunu aktaran İşbilir, yerel üreticilerin markalaşmasına ve işletmeler arasındaki işbirliğinin artırılmasına önem verdiklerini kaydetti.

        Edirne'de ihracatçı işletme sayısını artırmayı hedeflediklerini vurgulayan İşbilir, "Amacımız yalnızca mevcut ihracatçıların satışlarını artırmak değil, Edirne'den yeni ihracatçılar çıkarmaktır." dedi.

        İşbilir, "Alışverişini Edirne'den Yap" kampanyasıyla yerel esnafı desteklemeyi ve kentteki ticari hareketliliği artırmayı amaçladıklarını belirterek, "Edirne'nin kazancı Edirne'de kalacak." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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