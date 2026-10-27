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        Edirne Belediye Başkanı Gencan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Cumhuriyet'in kazanımlarına sahip çıkmanın ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aydınlattığı yolda ilerlemenin önemini vurguladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 16:00 Güncelleme:
        Edirne Belediye Başkanı Gencan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Cumhuriyet'in kazanımlarına sahip çıkmanın ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aydınlattığı yolda ilerlemenin önemini vurguladı.

        Cumhuriyet'in özgürlük, demokrasi, eşitlik ve millet iradesi temelinde yükselen ortak değerlerden biri olduğunu belirten Gencan, Edirne'nin tarihinin de bağımsızlık ve özgürlüğün önemini hatırlattığını ifade etti.

        Edirne'nin işgal yıllarının ardından 25 Kasım 1922'de yeniden özgürlüğüne kavuştuğunu anımsatan Gencan, Cumhuriyet'in milletin kendi geleceğini belirleme iradesinin en güçlü ifadesi olduğunu kaydetti.

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        Cumhuriyet'in yalnızca anılmaması, hayatın her alanında yaşatılması gerektiğini vurgulayan Gencan, belediye hizmetlerinde çocukların eğitimine destek olmayı, gençlere fırsatlar sunmayı ve kadınların sosyal ve ekonomik hayatta güçlenmesini sağlamayı önemsediklerini belirtti.

        Atatürk'ün aklı ve bilimi esas alan düşüncesinin yol göstermeye devam ettiğini ifade eden Gencan, Cumhuriyet'in demokrasiyle güçlendirilmesi, özgürlüklerin korunması ve eşitliğin hayatın her alanında geliştirilmesi gerektiğini bildirdi.

        Gencan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

        "Cumhuriyet, bu ülkenin her bir vatandaşına eşit yurttaş olma hakkını, kendi geleceğini belirleme iradesini ve yarınlara umutla bakma gücünü verdi. Bugün bize düşen görev, bu büyük mirası yalnızca anmak değil, hayatın her alanında yaşatmak ve daha ileriye taşımaktır.

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        Bir belediye başkanı olarak Cumhuriyet'in değerlerini, kentimize sunduğumuz hizmetlerin temelinde görüyorum. Çocuklarımızın eğitimine destek olmak, gençlerimize yeni fırsatlar yaratmak, kadınların sosyal ve ekonomik hayatta güçlenmesini sağlamak, hiçbir hemşehrimizin kendisini yalnız hissetmediği bir kent oluşturmak bizim için aynı zamanda Cumhuriyet’e karşı taşıdığımız sorumluluğun bir parçasıdır."

        Gencan, mesajının sonunda Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile bağımsızlık mücadelesinin kahramanlarını rahmet ve minnetle, şehitleri rahmetle, gazileri saygıyla andı.

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