Edirne Muradiye Mevlevihanesinde hüsn-i hat ve tezhip kursları
Edirne'deki Muradiye Mevlevihanesinde hüsn-i hat ve tezhip kursları açılacak.
Edirne'deki Muradiye Mevlevihanesinde hüsn-i hat ve tezhip kursları açılacak.
Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, geleneksel sanatların gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla düzenlenen kurslar 1 Aralık'ta başlayacak.
Dersler salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri 10.00-15.10 saatleri arasında yapılacak.
Katılmak isteyenler, Milli Eğitim Bakanlığının e-Yaygın sistemi üzerinden hüsn-i hat kursuna , tezhip kursuna başvurabilecek.
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