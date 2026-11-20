Kaza, yoldan geçen bir başka aracın kamerasına ve çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Kuvayi Milliye Bulvarı'nda Y.K. idaresindeki 22 AFA 324 plakalı araç ile N.N. yönetimindeki 22 NF 994 plakalı araç çarpıştı.

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