Edirne'nin Meriç ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Meriç Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe meydanında düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende öğrenciler tarafından günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okundu, çeşitli gösteriler sunuldu.

Programda, vatanın bağımsızlığı için mücadele eden şehitler ve hayatını kaybeden gaziler için dua edildi.

Kutlamalar kapsamında askeri geçit töreni gerçekleştirildi. Tören, katılımcıların günün anısına hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

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Kaymakamlığın açıklamasında, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere bağımsızlık mücadelesinde hayatını kaybeden şehitlerin rahmetle, gazilerin ise minnetle anıldığı belirtildi.