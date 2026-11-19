Keşan ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü törenle kutlandı.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, törende yaptığı konuşmada, Trakya'daki yerel direnişin Kurtuluş Savaşı'ndaki önemine değinerek, "Başta merhum Raşit Efendi ve Şapçılı İsmail Ağa olmak üzere, bölgemizin birçok kahramanı bu mücadelede önemli görevler üstlendi." ifadelerini kullandı.

Tarihi süreçte yapılan anlaşmaların ardından Trakya'nın işgal kuvvetlerinden arındırıldığını ifade eden Özcan, Keşan'ın kurtuluşunu şu sözlerle anlattı:

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"Tarihi süreçte yapılan anlaşmaların ardından Trakya işgal kuvvetlerinden arındırıldı. Binbaşı Mehmet Bey, Kurtuluş Caddesi üzerinden Keşan'a girerek şehrimizin anahtarını teslim aldı. Böylece Keşan'ımız özgürlüğüne kavuştu. Bu anlamlı gün hepimize kutlu olsun. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet var olsun."

Konuşmanın ardından dereceye girenlere ödülleri verildi. Keşan Halk Eğitimi Merkezinin halk oyunları ekibi ve ritim grubu ile KTSO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan halk oyunları ekibi gösteri sundu. Meydandaki program geçit töreniyle sona erdi.

Törene Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, Garnizon Komutan Vekili Kurmay Albay Fatih Cansız, Keşan Cumhuriyet Savcısı Hurşit Çağlar, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, belde belediye başkanları, kamu kurumları ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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Kutlamalar kapsamında Keşanspor Düğün Salonu'nda düzenlenen resepsiyonda konukları Belediye Başkanı Özcan ve eşi Şengül Özcan karşıladı.