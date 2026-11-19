Borsadan yapılan açıklamaya göre Ayhan, ziyarette Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Kurban, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Bahşı, Meclis Başkan Yardımcısı Ahmet Demircan ile meclis üyeleri Mahmut Özmen ve Mert Yılmaz'la görüştü.

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