Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde meydana gelen ceviz hırsızlığı olayına ilişkin yürütülen soruşturmada, çalınan cevizleri satın aldığı belirlenen 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Jandarma ekiplerince ele geçirilen 6,5 ton ceviz sahibine teslim edildi.

Uzunköprü ilçesine bağlı Hasanpınar köyünde 11 Kasım 2026 tarihinde saat 17.30 sıralarında meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili Uzunköprü Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli M.C.Y.'nin çaldığı cevizleri başka şahıslara sattığı tespit edildi. Cevizleri satın alan kişilerin belirlenmesi amacıyla 8 ayrı noktada toplam 72 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü incelendi.

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Yapılan incelemelerde, 13 Kasım tarihinde 2 şüpheli şahıs tespit edilerek Uzunköprü ilçesi Aşçıoğlu Mahallesi'ndeki adreslerinde yapılan kontrollerde 1,5 ton ceviz ele geçirildi.

16 Kasım tarihinde tespit edilen 1 şüphelinin Aşçıoğlu Mahallesi'ndeki adresinde yapılan kontrollerde 1,5 ton ceviz, 18 Kasım tarihinde tespit edilen 2 şüphelinin Aşçıoğlu ve Kavak mahallelerindeki adres ve depolarında yapılan kontrollerde ise 3,5 ton ceviz bulundu.

Toplam 5 şüpheli hakkında 'suç eşyasını satın almak ve kabul etmek' suçundan adli işlem başlatılırken, ele geçirilen 6,5 ton ceviz sahibine teslim edildi.