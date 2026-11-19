Trakya Üniversitesi Zeynep-Mustafa Taş Uygulama Anaokulunda çocuklar, masal ve görseller eşliğinde ağız ve diş sağlığı hakkında bilgi aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, anaokulu ile Diş Hekimliği Fakültesi arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası dolayısıyla "Dişlerimi Seviyorum, Sağlığımı Koruyorum" etkinliği düzenlendi.

Anaokulunda düzenlenen programda konuşan Rektör Yardımcısı ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Eylem Bayır, Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler'in desteğiyle anaokulunun 73 günde eğitime başladığını belirtti. Erken çocukluk eğitiminin önemini vurgulayan Bayır, geçen yıl 21 olan öğrenci sayısının bu yıl 44'e yükseldiğini kaydetti.

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Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Yılmaz da anaokulundaki 44 öğrenciyi diş hekimleriyle buluşturduklarını, bu tür iş birliklerinin çocukların sağlıklı gelişimine katkı sağladığını ifade etti.

Anaokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Günşen, Eğitim Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Özlem Dönmez, Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Müge Bulut ve Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Durmuş, çocuklara erken yaşta ağız ve diş sağlığı alışkanlıkları kazandırılmasında okul ile ailenin birlikte hareket etmesinin önemini vurguladı.

Bulut ve Durmuş'un öncülüğünde gerçekleştirilen etkinliğe araştırma görevlileri Ahmet Seyit Savdıç ve Cangür Toptop ile anaokulu öğretmenleri destek verdi. Çocuklar, Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin rehberliğinde atölye çalışmalarına katıldı.

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Protokol kapsamında çocukların ağız ve diş sağlığı taramaları yapılacak. Sonuçlar ailelerle paylaşılacak ve ihtiyaç duyulan tedaviler ailelerle birlikte planlanacak.