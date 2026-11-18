Edirne Valisi Yunus Sezer, Uzunköprü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Sezer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Uzunköprü'nün Kurtuluş Günü'nü kutladı.

Milli Mücadele'nin büyük bir inanç, azim ve kararlılıkla yürütüldüğünü belirten Sezer, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"104 yıl önce büyük bir inanç, azim ve kararlılıkla verilen Milli Mücadele neticesinde elde edilen bu anlamlı kurtuluşun yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Bu vesileyle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin geleceği uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor; Uzunköprülü hemşerilerimizin 18 Kasım Kurtuluş Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum."