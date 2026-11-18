Edirne'de uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik 1116 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda, 706,55 gram skunk başta olmak üzere çeşitli uyuşturucu maddeler, yetiştirme ekipmanları ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 8 şüpheli hakkında işlem yapılarak adli makamlara sevk edildi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, şüphelilerin ikametlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında aramalar yapıldı. Aramalarda 706,55 gram skunk, 29,58 gram esrar, 34,12 gram metamfetamin, 28 adet ecstasy, 0,94 gram Hint keneviri tohumu ve 3 saksıda dikili Hint keneviri ele geçirildi.

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Aramalarda ayrıca 4 çalışır vaziyette hassas terazi, 2 blender, 4 uyuşturucu madde öğütme aparatı ve 2 uyuşturucu madde içme aparatı bulundu. Uyuşturucu madde yetiştirmede kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda iklimlendirme materyali, zirai ilaç ve gübreye de el konuldu.

Operasyonlarda uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 790 euro, 170 dolar ve 79 bin 460 lira da ele geçirildi. 8 şüpheli hakkında gerekli işlemler yapılarak adli makamlara sevk edildi.