Bulgaristan'daki totaliter komünist rejimin asimilasyon politikalarını konu alan "Belene Toplama Kampı'nın Son Tutsakları" adlı belgesel film, Edirne'de izleyiciyle buluşacak.

Trakya Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Yeni Bulgar Üniversitesi prodüksiyonu olan ve Balkanlarda Adalet, Haklar, Kültür ve Dayanışma Derneği (BAHAD) iş birliğiyle hazırlanan belgeselin gösterimi ve söyleşisi, Edirne Belediyesi ile çeşitli Balkan derneklerinin destekleriyle 20 Kasım Cuma günü saat 19.00'da Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Yönetmenliğini Dimitır Kotsev-Şoşo'nun, senaristliğini Hristo Hristov'un ve yapımcılığını Prof. Lyudmil Hristov'un üstlendiği yapım, 1984-1989 döneminde Bulgaristan'daki zorla isim değiştirme ve asimilasyon politikalarına karşı çıktıkları için yargı kararı olmaksızın Belene Toplama Kampı'na kapatılanların ve ailelerinin yaşadıklarını konu alıyor.

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Belgeselde, 30 Belene Toplama Kampı tutsağı ve ailelerinin tanıklıklarıyla yaşanan acılar, insan onurunu koruma mücadelesi ve bu sürecin toplumda bıraktığı izler anlatılıyor.

Türkçe alt yazılı olarak gösterilecek etkinliğe girişlerin ücretsiz olduğu bildirildi.