Trakya Üniversitesi Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen "Türkiye Uluslararası Müzecilik Kongresi"nde temsil edildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla gerçekleştirilen kongrede Trakya Üniversitesini, Rektör Danışmanı ve Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi Sorumlusu Enver Şengül ile İlhan Koman Heykel ve Resim Müzesi Sorumlusu Müslüm Özcan temsil etti.

Müzecilik alanındaki güncel gelişmeler ile uluslararası deneyimlerin paylaşıldığı programda, kültürel mirasın korunması, dijital dönüşüm, yenilikçi sergileme yöntemleri ve erişilebilirlik başlıkları ele alınarak müzelerin geleceğine yönelik iş birliği imkanları değerlendirildi.

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Kongre süresince ikili temaslarda bulunan Şengül ve Özcan, üniversite bünyesinde faaliyet gösteren müzeler ve yürütülen çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdi.