Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 11-16 Kasım tarihleri arasında düzenlenen 3 operasyonda şüphelilerin ikamet, iş yeri ve araçlarında arama yapıldı.

Aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde ve hap, saksılarda 3 kök Hint keneviri, 4 hassas terazi, 2 blender, 4 uyuşturucu madde öğütme aparatı, 2 uyuşturucu madde içme aparatı, uyuşturucu yetiştiriciliğinde kullanılan iklimlendirme materyali, zirai ilaç ve gübre ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 790 avro, 170 dolar ve 79 bin 460 lira ele geçirildi.

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Operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.