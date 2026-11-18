Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, İl Genel Meclisinin kasım ayı toplantısında meclis üyelerine veda etti.

İl Genel Meclisi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Ciğerci, 2 Eylül 2022'de başladığı Edirne'deki görevinde dört yılı aşkın süredir hizmet verdiğini söyledi.

Meclisi görev süresi boyunca birçok kez ziyaret ettiğini belirten Ciğerci, "Bugün belki de son kez sizlerle beraberim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Güzel düşünceleriniz her zaman bize güç verdi. Amacımız Edirne ve köylerine en güzelini kazandırmaktı. Dört yıl boyunca bu amaca hizmet ederek çok güzel işler yaptığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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Görev süresince meclis üyeleri, il müdürleri ve birim yöneticileriyle işbirliği içerisinde Edirne ve köylerine hizmet etmeye çalıştıklarını belirten Ciğerci, mali disiplinin korunması ve sahadaki çalışmaların düzenli yürütülmesine önem verdiklerini ifade etti.

Ciğerci, görev süresince desteklerini esirgemeyen Vali Yunus Sezer'e, İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu ve meclis üyelerine, genel sekreter yardımcılarına, il ve birim müdürlerine, siyasi parti temsilcilerine, İl Özel İdaresinin 327 personeline, şantiye çalışanlarına ve basın mensuplarına teşekkür etti.

İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu da toplantının kendileri için farklı ve buruk geçtiğini dile getirerek, "Onun adına çok gururluyuz, çok sevinçliyiz. İnşallah adını daha yukarılarda, daha iyi yerlerde görmek nasip olsun." ifadelerini kullandı.