Edirne Belediyesi, ara tatil etkinlikleri kapsamında Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi'nde kil atölyesi düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, atölyeye katılan 8-12 yaş grubundaki çocuklar, hayal ettikleri şekilleri kilden yaptı.

Belediye, ara tatil boyunca müzede düzenlenecek atölyelere tüm çocukları davet etti.

- Edirne'de ara tatilde okçuluk şenliği

Edirne'de okçuluk eğitimi alan öğrenciler, ara tatilde Gençlik Merkezi Spor Salonu'nda düzenlenen Okçuluk Şenliği'nde yarıştı.

Öğrencilerin ara tatili verimli ve keyifli geçirmeleri amacıyla düzenlenen şenlikte, müsabakaların ardından dereceye giren sporculara madalyaları ve katılım belgeleri takdim edildi.

REKLAM

- Uzunköprü'de Kurtuluş Bayramı dolayısıyla Edirnekari ve Kalem İşi Sergisi

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Kurtuluş Bayramı etkinlikleri kapsamında Edirnekari ve Kalem İşi Sergisi açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Aziz İoannis Kilisesi'ndeki Uzunköprü Belediyesi Kültür ve Sanat Evi'nde düzenlenen sergide, sanatçıların Edirnekari ve kalem işi teknikleriyle hazırladığı eserler yer aldı.

Açıklamada, sergiye eserleriyle katılan sanatçılara teşekkür edildi, sanatseverler sergiyi ziyaret etmeye davet edildi.