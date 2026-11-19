Trakya Üniversitesi Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi, Erasmus+ Öğrenci Hareketliliği Tanıtım Toplantısı düzenleyecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 27 Kasım Cuma günü saat 14.30'da Balkan Kongre Merkezi'nde başlayacak toplantıya üniversitenin tüm öğrencileri davet edildi.

Toplantıda, Erasmus+ kapsamında yurt dışında öğrenim görmek veya staj yapmak isteyen öğrencilere programlara nasıl başvurabilecekleri ve hangi koşulları karşılamaları gerektiği anlatılacak.