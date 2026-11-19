Ankara programı kapsamında heyet, organ nakli alanındaki çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Mehmet Haberal’ı da ziyaret etti.

Görüşmelerde, TBB tarafından hazırlanan ve belediye başkanlarının tutuksuz yargılanmasını güvence altına almayı amaçlayan çalışma dosyası sunuldu.

TBB Başkanvekili ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce başkanlığındaki heyet, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasi parti genel başkanları ve temsilcileriyle görüştü.

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