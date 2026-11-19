Süloğlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, müdürlük ekipleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle ilçe genelinde yol denetimi gerçekleştirdi.

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