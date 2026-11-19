Süloğlu'nda hayvan sevklerine yönelik yol denetimi
Edirne'nin Süloğlu ilçesinde yıl sonu hayvan sağlığı denetimleri kapsamında hayvan sevkleri kontrol edildi.
Edirne'nin Süloğlu ilçesinde yıl sonu hayvan sağlığı denetimleri kapsamında hayvan sevkleri kontrol edildi.
Süloğlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, müdürlük ekipleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle ilçe genelinde yol denetimi gerçekleştirdi.
Açıklamada, salgın hayvan hastalıklarını önlemek, belgesiz hayvan hareketlerini engellemek ve halk sağlığını korumak amacıyla denetimlerin süreceği belirtildi.
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