Ziyarette, Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Tezcan Karakütük ve İl Başkan Yardımcısı Faruk Yalçınkaya da yer aldı.

Tekin, ziyarete ilişkin açıklamasında, "Edirne'nin kalkınmasının yolu üreticimizin güçlenmesinden geçiyor. Çiftçimizin borçlandığı değil, kazandığı bir ekonomik düzen mümkün!" ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sinan Tekin, Edirne Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Kurban'ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

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