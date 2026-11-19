Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, çocuklara ve ailelerine yönelik trafik güvenliği, aile içi iletişim ve bağımlılıkla mücadele konularında eğitim düzenledi.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Edirne merkez ve Keşan'da, İl Emniyet Müdürlüğü ile Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğünün desteğiyle çocuklara ve ailelerine trafik güvenliği eğitimi verildi.

Eğitimler, 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve 2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Genelgesi kapsamında gerçekleştirildi.

Edirne Sosyal Hizmet Merkezinde görevli Aile Eğitim Programı eğitmenleri, katılımcılara mahremiyet, aile içi iletişim ve öfke kontrolü konularını anlattı.

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Yeşilay Edirne Şubesinin desteğiyle düzenlenen bağımlılıkla mücadele eğitiminde ise İl Müdürlüğünde görevli eğitmenler, siber suçlar, siber zorbalık, güvenli internet kullanımı, teknoloji bağımlılığı ve genel olarak bağımlılık konularını ele aldı.

İl Müdürlüğünde şube müdürü olarak görev yapan Fati Alay da ailelere, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sunduğu hizmetler ve ailelere yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi. Çocuklara ise Edirne İl Çocuk Hakları Komitesinin çalışmaları ve Bakanlığın "İyilik Var!" Projesi anlatıldı.