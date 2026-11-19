Balkan üniversitelerinin bilimsel birikimlerini ve araştırma kapasitelerini bir araya getirmesinin önemini vurgulayan Hatipler, Trakya Üniversitesinin bu alanda bölgesel iş birliklerine öncülük etmeyi sürdüreceğini kaydetti.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkan Vekili Prof. Dr. Mahmut Ak'ın da katıldığı panelde, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, Elbasan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Elvira Fetahu ve Burgaz Özgür Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Milen Baltov yer aldı.

Trakya Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, konferansın Mavi Bölge alanında düzenlenen panelin moderatörlüğünü Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler üstlendi.

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