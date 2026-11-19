Açıklamada, Hz. Muhammed'in "Kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikin." hadisinden ilham alınarak düzenlenen etkinlikle doğa sevgisi ve çevre bilincine dikkat çekildiği belirtildi.

Müftülükten yapılan açıklamaya göre, kurs öğreticisi ve koordinatörü Kenan Bektaş'ın öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, kurs öğreticisi Sönmez Dırmıkçı ve öğrenciler fidan dikti.

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