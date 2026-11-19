Edirne İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa İshak Yıldırım, kentteki sağlık hizmetlerinin mevcut durumu ve nüfus yapısının sağlık hizmetlerine etkisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yıldırım, Edirne İl Genel Meclisinin kasım ayı toplantılarında yaptığı sunumda, kişi başına hekime müracaat sayısının kentte 14,2, Türkiye genelinde ise 12,2 olduğunu belirtti.

Edirne'de birinci ve ikinci basamak sağlık kuruluşları ile tıp fakültesi dahil kişi başına hekime müracaat sayısının 14,2 olduğunu belirten Yıldırım, bu verinin sağlık hizmetlerine erişimin kolay olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Yıldırım, "Ben hiç doktora gitmemiş olabilirim. Sizlerden de hiç hekime gitmemiş, hastaneye gitmemiş olabilir. Ama bizim nüfusa göre bir vatandaşımız 14 kere hastaneye gelmiş. Bu aslında şunu gösteriyor. Sağlığa ulaşım bizim ilimiz için kolay. Bir şekilde aile hekimine ya da hastanelerimize hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabiliyoruz." dedi.

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Kentte 12 hastane bulunduğunu, bunların 8'inin kamu, 3'ünün özel ve birinin üniversite hastanesi olduğunu aktaran Yıldırım, toplam yatak kapasitesinin 2 bin 11 olduğunu kaydetti.

Kamu hastanelerinde yılın ilk 9 ayında 2 milyon 87 bin 308 muayene gerçekleştirildiğini belirten Yıldırım, aynı dönemde 38 bin 982 ameliyat yapıldığını, ameliyatların yüzde 70'inin kamu hastanelerinde gerçekleştirildiğini bildirdi.

Edirne'de 23 acil sağlık hizmetleri istasyonu bulunduğunu, yaz döneminde Erikli ve Yayla'da geçici istasyonlarla bu sayının 25'e çıkarıldığını anlatan Yıldırım, 112 ekiplerinin ilk 9 ayda 42 bin 373 vakaya müdahale ettiğini ifade etti.

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Ambulansların çağrıdan vakaya ulaşma süresinin kent merkezinde ortalama 7,5, kırsalda ise 17,5 dakika olduğunu aktaran Yıldırım, bu sürelerin Türkiye ortalamasının altında bulunduğunu belirtti.

Uzunköprü Devlet Hastanesinin inşaatının yüzde 54 seviyesinde olduğunu kaydeden Yıldırım, 2027 yılında yeni binaya taşınmayı hedeflediklerini söyledi.

Keşan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi binasının tamamlandığını ve geçici kabul aşamasında bulunduğunu belirten Yıldırım, merkezin birkaç ay içerisinde hizmete açılmasının beklendiğini bildirdi.

Edirne Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine yılın ilk 9 ayında 129 bin 566 kişinin başvurduğunu, bu dönemde 26 bin 562 dolgu ve 6 bin 587 kanal tedavisi yapıldığını aktaran Yıldırım, kentte daha kapsamlı bir ağız ve diş hastanesine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

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Mevcut merkezin yoğunluğuna dikkati çeken Yıldırım, "Edirne'mize ağız diş hastanesi gerektiğini düşünüyoruz. Daha büyük, yataklı ameliyathanesi olan, engelli ve yaşlılarımıza da hizmet verebileceğimiz bir hastane olmasını istiyoruz. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Edirne'nin nüfus yapısına da değinen Yıldırım, kentte 0-14 yaş grubundaki çocuk nüfus oranının Türkiye sıralamasında 80'inci, 65 yaş üstü nüfus oranının ise 7'nci sırada yer aldığını belirtti.

Edirne'de doğurganlık hızının 1,12 olduğunu aktaran Yıldırım, "Genç nüfusumuz az, 65 yaş üzeri nüfusumuz fazla. Türkiye'de 7'nci sıradayız. Bu da bizim sağlık hizmetlerimizi doğal olarak etkiliyor." ifadelerini kullandı.