Marmara Bölgesi için 'fırtına' uyarısı
METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı yaparak, olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.
METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı yaparak, olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.
MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; aralıklarla devam eden kuvvetli rüzgarın, bugün akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak güney yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat, yer yer hamleli 80 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi. Açıklamada, fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
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