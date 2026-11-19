Vali Sezer'den Meriç'in kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı
Edirne Valisi Yunus Sezer, Meriç ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Edirne Valisi Yunus Sezer, Meriç ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Meriç'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı kutlayan Vali Sezer," Bağımsızlığından ödün vermemiş ve mukaddes bildiği vatan toprağı için canını ortaya koymaktan çekinmemiş aziz ecdadımız, tam 104 yıl önce yine aynı cesaret ve kahramanlıkla ilçemizi düşman işgalinden kurtarmıştır. Meriç ilçemizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü bir kez daha kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle; gazilerimizi saygıyla yad ediyorum." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.