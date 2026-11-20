AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç ve belediye meclis üyelerinin AK Parti'ye katılmasının ardından ilçenin ihtiyaçlarına yönelik projeler için birlikte çalışacaklarını bildirdi.

İba, yazılı açıklamasında, Ankara'da düzenlenen AK Parti 183. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Günenç'e parti rozetini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taktığını belirtti.

Günenç ile belediye meclis üyelerinin partiye katılmasından memnuniyet duyduğunu ifade eden İba, şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde gerçekleştirilen 183. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantımıza katıldık. Toplantımızda Enez Belediye Başkanımız Sayın Özkan Günenç, Sayın Cumhurbaşkanımızın taktığı rozetle büyük AK Parti ailemize katıldı.

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Çeyrek asırlık eser ve hizmet siyasetimizin çatısı altında buluştuğumuz Belediye Başkanımıza ve belediye meclis üyelerimize gönülden hoş geldiniz diyor, bu anlamlı katılımın Enez'imize, Edirne'mize, partimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

Enez'in tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerine değinen İba, ilçede yürütülecek çalışmalarda belediye ile ilçe teşkilatı arasındaki iş birliğine önem verdiklerini belirtti.

İba, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bizim siyaset anlayışımızın temelinde milletimize hizmet etmek, şehirlerimizin kazanımlarını büyütmek ve hemşehrilerimizin beklentilerine karşılık vermek vardır. Enez’imiz için de aynı anlayışla çalışmaya devam edeceğiz.

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Belediye Başkanımız Sayın Özkan Günenç, ilçe teşkilatımız ve tüm yol arkadaşlarımızla birlik ve uyum içerisinde hareket ederek mevcut hizmetleri daha ileriye taşımayı hedefliyoruz. Hep birlikte Enez’imizdeki hizmetleri daha da güçlendireceğimize, hemşehrilerimizin hayatına dokunan güzel çalışmalara imza atacağımıza inanıyorum."

Edirne'nin tüm ilçelerinde çalışmalarını sürdüreceklerini vurgulayan İba, "Enez’imiz için omuz omuza, Edirne’miz için gönül gönüle çalışmayı sürdüreceğiz. Birliğimiz daim, yolumuz açık olsun." değerlendirmesinde bulundu.