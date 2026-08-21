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        Edirne Tarım ve Orman Müdürü Köse'den işletme ziyareti

        Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, Havsa'nın Musulça köyünde projeden yararlanan hayvancılık işletmesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2026 - 10:38 Güncelleme:
        Edirne Tarım ve Orman Müdürü Köse'den işletme ziyareti

        Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, Havsa'nın Musulça köyünde projeden yararlanan hayvancılık işletmesini ziyaret etti.

        Müdürlükten yapılan açıklamaya göre Köse, Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi kapsamında işletmesine 15 adet gebe damızlık hayvan kazandırılan Musulça Muhtarı Deniz Bosdan’ı ziyaret etti.

        Proje kapsamında işletmeye kazandırılan damızlık hayvanlardan 3 buzağının dünyaya geldiği görüldü.

        Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek ProjeSİ ile üreticilerin hayvancılık işletmelerinin güçlendirilerek kırsal kalkınmaya desteğin süreceği belirtildi.

        Ziyarette, Havsa Kaymakamı Oğuzhan Aksoy, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Onur Yalçın Toptaş ile Havsa Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli de yer aldı.

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