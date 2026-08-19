Edirne Valiliğinde Toprak Koruma Kurulu Toplantısı düzenlendi

Toplantıya Toprak Koruma Kurulu Üyeleri, Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ayşe Sarı, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Cenk Ergüden ve Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Edirne Valisi Yunus Sezer başkanlığında düzenlenen toplantıda kurulun kararları hakkında sunum yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.