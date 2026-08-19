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        Edirne'den kısa kısa

        Keşan'da arıcılara yönelik ana arı yetiştiriciliği eğitimi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 12:04 Güncelleme:
        Edirne'den kısa kısa

        Keşan'da arıcılara yönelik ana arı yetiştiriciliği eğitimi düzenlendi.

        Eğitimde, ana arı üretiminin önemli aşamalarından larva transferi uygulamalı olarak gösterildi.

        Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Keşan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen eğitime İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, Keşan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Olcay Karbuz, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Onur Yalçın Toptaş, teknik personel ve arıcılar katıldı.

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Devrim Oskay tarafından verilen eğitimde, arıcılara ana arı yetiştiriciliğine ilişkin teorik ve uygulamalı bilgiler aktarıldı.

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        Eğitim kapsamında larva seçimi ve transfer işlemleri uygulamalı olarak gerçekleştirildi. Arıcılar, işlemleri yerinde inceleyerek teknik bilgi ve deneyim kazandı.

        Edirne'de nitelikli ana arı üretiminin yaygınlaştırılması ve arıcıların teknik kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla eğitim ve saha çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.

        - İl Tarım ve Orman Müdürü Köse, Keşan'da personelle buluştu

        Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, Keşan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret etti.

        Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Köse, Keşan ilçesi programı kapsamında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret ederek personelle bir araya geldi.

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        Buluşmada ilçede yürütülen çalışmalar ve devam eden faaliyetler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

        Keşan'ın tarımsal üretim potansiyeli ile üreticilere sunulan hizmetlerin de değerlendirildiği görüşmede personelin görüş ve önerileri dinlendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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