Edirne Valisi Sezer Edirne Lisesi'nde süren restorasyonu inceledi
Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Lisesi'nde devam eden restorasyon çalışmalarını inceledi.
Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Lisesi'nde devam eden restorasyon çalışmalarını inceledi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre Sezer, restorasyon çalışmaları devam eden lise (Eski Tekel Binaları) içerisinde yer alan pansiyon, yemekhane ve kütüphane olarak kullanılacak 3 blok ile çevre düzenlemesi yapılacak alanlarda incelemede bulundu.
Çalışmaların ve çevre düzenlemesinin tamamlanmasıyla projenin yeni eğitim-öğretim dönemine kadar tamamlanıp öğrencilerin hizmetine sunulmasının planlandığı kaydedildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.