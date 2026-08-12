Edirne Valisi Sezer Edirne Lisesi'nde süren restorasyonu inceledi

Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Lisesi'nde devam eden restorasyon çalışmalarını inceledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Sezer, restorasyon çalışmaları devam eden lise (Eski Tekel Binaları) içerisinde yer alan pansiyon, yemekhane ve kütüphane olarak kullanılacak 3 blok ile çevre düzenlemesi yapılacak alanlarda incelemede bulundu.

Çalışmaların ve çevre düzenlemesinin tamamlanmasıyla projenin yeni eğitim-öğretim dönemine kadar tamamlanıp öğrencilerin hizmetine sunulmasının planlandığı kaydedildi.